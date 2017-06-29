Германия против речи Эрдогана перед турецкой общиной в рамках саммита G20 - СМИ

2017-06-29 14:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Германия против выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед представителями турецкой общины в рамках саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. Об этом турецкие СМИ пишут в четверг со ссылкой на диписточник в МИД Германии.

Как пишут СМИ, ожидалось, что президент Эрдоган во второй день саммита выступит с речью перед представителями турецкой общины.

По официальным данным, в настоящее время в Германии проживают 3,5 миллиона турков.

Отношения между Турцией и Германией обострились в конце прошлого года после того, как Анкара за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки.

После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu