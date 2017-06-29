В Баку женщину насильно усадили в автомобиль – ВИДЕО

2017-06-29 14:25 | www.oxu.az | 3

На Дарнагюльской дороге в Баку произошел неприятный инцидент.

Как передает Oxu.Az, об этом big.az сообщили прохожие, ставшие свидетелями инцидента.

По их словам, это произошло на дорожной развязке (бывший мост Чермет) над железной дорогой, находящейся на пересечении проспекта Зии Буниятова с улицей Алияра Алиева.

«Мы проходили мимо, когда увидели, что женщина поспорила с мужчиной и потом выбросилась из автомобиля. Водитель насильно усадил женщину обратно в салон. И хотя женщина неистово кричала и звала на помощь, никто к ней не подошел», - рассказали прохожие.

Представляем вам это видео:

Э.А.

