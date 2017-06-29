МИД Чехии опровергло информацию армянской прессы

2017-06-29 14:33 | www.oxu.az | 4

Министерство иностранных дел Чехии опровергло сообщения армянских СМИ, которые ранее писали о якобы антиазербайджанских заявлениях со стороны посла Чехии в Армении Петра Микиска.

Как передает Oxu.Az, заместитель пресс-секретаря МИД Чехии Ирена Валентова сообщила Trend, что посол Чехии в Армении Петр Микиска участвовал в пресс-конференции, организованной «Национальным пресс-клубом» в Ереване.

«Можно утверждать, что доклад пресс-конференции не был одобрен послом, и в нем содержатся заявления, которые посол Микиска не делал», - сказала Валентова.

Пресс-секретарь также сообщила, что после этого заседания посол Азербайджана в Чехии был принят в МИД Чехии.

«С учетом вышеизложенного разъяснения обе стороны рассматривают этот вопрос как разрешенный», - сказала заместитель пресс-секретаря МИД.

Ранее армянские СМИ сообщвали, что посол Чехии в Ереване, якобы выступил с антиазербайджанскими высказываниями в связи с объявлением Азербайджаном в международный розыск ряда депутатов Европарламента, в числе которых и чешский политик.

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что если эти высказывания действительно принадлежат послу Чехии, то это противоречит законам, нормам и принципам международного права.

Н.О.

