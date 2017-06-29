Вышел первый трейлер «Величайшего шоумена» с Хью Джекманом – ВИДЕО

2017-06-29 14:40 | www.oxu.az | 3

Вышел первый трейлер фильма «Величайший шоумен», главную роль в котором сыграл Хью Джекман. Ролик можно увидеть на канале 20th Century Fox Russia на сайте YouTube.

Oxu.Az со ссылкой на Лента рассказывает о Финеасе Тейлоре Барнуме – американском шоумене и антрепренере, который оказал огромное влияние на шоу-бизнес.

По сюжету, Барнум мечтал войти в историю, но ни одно из занятий не приносило ему удовольствия. Когда казалось, что весь мир обернулся против него, он создает завораживающее представление-сенсацию.

В картине также снимались Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея Коулман. Режиссер – Майкл Грэйси.

Ранее сообщалось, что Джекман сыграет скандального экс-кандидата в президенты США Гэри Харта.

A.C.

