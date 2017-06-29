Кямран Иманов: Университеты должны стать активными акторами проводимых в Азербайджане реформ

2017-06-29 14:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Благодаря мерам, проводимым совместно с соответствующими государственными структурами, в Азербайджане, по сравнению с 2005 годом, количество случаев, связанных с пиратством в сфере книжной торговли сократилось с 61% до 29%, на рынке аудио-видео продукции – с 90% до 65%, в сфере программного обеспечения - с 96% до 84%. Об этом в четверг сказал председатель Агентства по авторским правам Кямран Иманов, выступая на международном семинаре на тему «Политика интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских институтах». Семинар был организован Агентством по авторским правам совместно с министерством образования, Госкомитетом по стандартизации, метрологии и патентам и Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Отметив, что Азербайджан является одним из активнейших участников борьбы с пиратством, проводимой на международном уровне, Кямран Иманов добавил, что в Агентстве зарегистрировано 10 989 произведений и объектов смежных прав, в том числе, в последнее время посредством раздела «Электронное обслуживание» зарегистрировано 152 произведения 81 автора.

Кямран Иманов отметил, что в связи с исполнением указа Президента Азербайджана «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Азербайджане» от 24 ноября 2016 года в рамках проводимых в стране реформ в Агентстве был изучен и проанализирован мировой опыт публичных юридических лиц, и издана книга «Заметки о публичных юридических лицах (опыт ряда стран континентальной Европы и постсоветского пространства)».

В связи с исполнением этого указа были подготовлены и представлены в Кабинет министров проекты десяти документов.

Председатель Агентства добавил, что ведущие университеты мира, став корпоративными субъектами, получили название «Университет 3.0», то есть, стали центрами коммерциализации образования, научных исследований и знаний. «Для Азербайджана формирование «Университетов 3.0» - серьезная социальная и экономическая проблема, потому что университеты подобного типа должны сегодня играть ведущую роль в модернизации общества и трансформации знаний. Университеты должны стать активными акторами экономических реформ, проводимых по инициативе главы государства», - отметил Иманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)