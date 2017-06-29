Мосул полностью очищен от террористов ИГ – ТВ

2017-06-29 14:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Иракский город Мосул полностью очищен от террористов «Исламского государства» (ИГ), сообщает в четверг государственная телекомпания Ирака.

Как отмечается, данный факт также подтвержден минобороны Ирака.

«В Мосуле не осталось ни одного боевика ИГ, и город полностью перешел под контроль государства», - говорится в сообщении.

Иракский город Мосул находился под контролем ИГ с июня 2014 года.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади 17 октября 2016 года объявил о начале операции по освобождению Мосула от ИГ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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