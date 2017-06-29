Замминистра: «Мы уделяем особое внимание вопросу трудоустройства азербайджанцев в госструктурах»

2017-06-29 14:43 | www.apa.az | 3

«Правительство Грузии уделяет особое внимание вопросу трудоустройства нацменьшинств, в том числе и азербайджанцев в государственных структурах».





Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом во время своего визита в Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы, сказал заместитель государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Петре Канкава.





Он отметил, что в настоящее время 66 студентов проходят стажировку на 14 предприятиях, в губернских и местных структурах: «В основном мы обеспечиваем работой молодежь, которая в совершенстве знает государственный язык. Это важно для нас. В будущем мы будем уделять особое внимание продвижению молодых кадров вперед. Мы продолжим деятельность в этом направлении, и многие министерства поддержат нашу инициативу. В прошлом году более 1000 представляющих этнические меньшинства студентов в рамках программы «1+4» поступили в вузы Грузии».

Замминистра отметил, что они оказывают финансовую помощь издаваемой в Грузии на азербайджанском языке газете «Грузия» и на армянском языке газете «Врастан». Он также подчеркнул, что обеспечивается распространение этих газет в регионах, где проживают этнические меньшинства. Эти газеты заполняют информационное пространство, и люди знакомятся с новостями.

П.Канкава рассказал о перспективах сотрудничества Грузии с Евросоюзом. По его словам, выращенные в Грузии продукты свободно будут попадать на европейские рынки: «Сегодня для нас созданы уникальные возможности. Мы будет отправлять выращенные в Марнеули, Болниси, Гардабани и Дманиси продукты на европейские рынки. Это выгодно для грузинского населения».