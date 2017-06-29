Работницы АФФА сошлись в рукопашной

2017-06-29 14:50 | www.oxu.az | 3

Примерно неделю назад в административном здании АФФА произошел крупный скандал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.z, спор между двумя сотрудницами структуры перерос в драку.

Отмечается, что одной из участниц драки стала некая Севиндж, приходящаяся сестрой близкой знакомой генсека АФФА Эльхана Мамедова по имени Ханым.

Про сестер ходят слухи о том, что они живут в роскошных квартирах и отдыхают на лучших курортах мира за счет Эльхана Мамедова.

Что касается инцидента, то он произошел неделю назад утром. Севиндж громко включила музыку у себя в кабинете. Недавно пришедшая сотрудница сделала ей замечание, но напоролась на грубость. Словесная перепалка между девушками переросла в драку.

Также сообщается, что кабинет Эльхана Мамедова находится рядом, и во время инцидента он находился на рабочем месте. После драки Ханым пообещала добиться увольнения новой сотрудницы:

«Я скажу Эльханчику, и тебя выгонят отсюда как собаку».

Э.А.

