Главы России и Туркменистана обсудили ситуацию в регионе

2017-06-29 14:34 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым проблематику укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Также были обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, Путин поздравил Бердымухамедова с 60-летием, сказано в информации. В ходе беседы был затронут график контактов на высшем уровне.

(Автор: Гусейн Гасанов)