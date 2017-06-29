Микаил Джаббаров: Охват дошкольным образованием в Азербайджане планируется довести до 90%

2017-06-29 14:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последний год охват дошкольным образованием детей в возрасте пяти лет достиг 55 процентов, сказал в четверг министр образования Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в государственных школах будет продолжена работа по созданию подготовительных групп для детей в возрасте пяти лет, и до 2020 года охват дошкольным образованием предусматривается довести до 90 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)