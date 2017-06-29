Азербайджанские дзюдоисты поднялись в рейтинге

2017-06-29 14:56 | www.oxu.az | 3

Международная федерация дзюдо обнародовала новый рейтинг-лист.

Как передает Oxu.Az, рейтинг, составленный по итогам Гран-при турнира в китайском городе Хух-Хото, оказался удачным для азербайджанских дзюдоистов.

Так, несмотря на то, что наша команда не приняла участие в этом соревновании, основные члены сборной не ухудшили свои позиции в рейтинге.

Маммедали Мехдиев и Турал Сафгулиев (90 кг) поднялись на одну строчку, заняв 15 и 16 места соответственно.

Другие члены сборной Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджов, Хидаят Гейдаров (73 кг), Руфат Исмайлов (81 кг), Эльхан Мамедов, Эльмар Гасымов (100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг), Айше Гурбанлы (48 кг), Назакет Азизова (52 кг) и Ханым Гусейнова (63 кг) сохранили свои позиции. Они заняли, 5-ое, 8-ое, 2-ое, 8-ое, 18-ое, 3-е, 4-ое, 22-ое, 37-ое, 58-ое и 46-ое места соответственно.

Из представителей Азербайджана только Ильгар Мушкиев (60 кг) опустился на 7 позиций, заняв 38-ое место.

Н.О.

