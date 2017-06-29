Минздрав о состоянии пострадавших сотрудников SOCAR
2017-06-29 14:51 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Сотрудникам Управления геофизики и геологии SOCAR, пострадавшим во время проведения сейсмических разведочных работ на НГДУ имени Н.Нариманова на лодке "Арья 141" Каспийского морского пароходства Азербайджана, оказывается вся необходимая врачебная помощь, сообщили в четверг Trend в минздраве.
В результате происшествия в Клинический медицинский центр поступили пять человек – один из них был помещен в реанимационное отделение, двое – в травматологическое и еще двое – в нейротравматологическое отделение.
28 июня сотрудники Управления геофизики и геологии SOCAR при проведении сейсмических разведочных работ на НГДУ имени Н.Нариманова на лодке "Арья 141" Каспийского морского пароходства Азербайджана, потеряв управление, столкнулись с одним из оснований площадки № 34. Об этом сообщил официальный сайт SOCAR.
В результате инцидента пятеро из семи находившихся на борту сотрудников Госнефтекомпании получили ранения различной степени тяжести.
Причины происшествия расследуются.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)