Азербайджанская поэзия презентована в столице Украины

2017-06-29 14:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 27 июня в Фонде культуры Украины состоялась презентация антологии современной азербайджанской поэзии на украинском языке – книги «Письма, отправленные ветром».

Как говорится в сообщении Переводческого центра при Кабинете министров Азербайджана, распространенном в четверг, мероприятие открыл первый секретарь Киевской организации Национального союза писателей Украины, известный писатель Владимир Даниленко.

В своем выступлении он отметил, что совместный проект Переводческого центра Азербайджана и Киевской организации Национального союза писателей Украины – издание сборника украинского верлибра «Мужчина, женщина и зонтик» в Азербайджане и сборника современной азербайджанской поэзии «Письма, отправленные ветром» в Украине является блистательным примером многовекового братства и литературного взаимодействия азербайджанского и украинского народов.

В своем выступлении директор Переводческого центра Афаг Масуд отметила:

«Дорогие друзья, уважаемые гости! Сердечно приветствую Вас в столь знаменательный день в родном для всех нас городе Киеве, в очаге культуры, источающем благостный свет великой украинской культуры и литературы. Эта встреча представляет для нас, полагаю, также и для Вас, особую значимость, так как событие, собравшее нас здесь, не что иное, как очередное проявление родства, взаимной любви и понимания, испокон веков связывавшие Азербайджан и Украину, проявляя себя во всех областях и поныне, принося всё новые и новые плоды. Перевод азербайджанской поэзии на украинский язык, издание книги в братской Украине, а также ранее перевод стихотворений известных украинских поэтов и издание их в Баку - наглядный пример и очередное проявление многовековых уз братства и любви.

На протяжении 25 лет наш Центр являлся общественной организацией, занимающейся лишь переводом и изданием мировой литературы в Азербайджане. В 2014 году указом Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева Центру был присвоен новый статус, раскрывший новые, широкие перспективы межлитературного обмена, пропаганды национальной литературы за рубежом, налаживания контактов с мировой литературой. Благодаря государственной заботе и вниманию, оказанным художественному слову и мысли, сегодня литература Азербайджана переводится и издаётся на многих яхыках в разных уголках мира, размещается в библиотеках, электронных сайтах зарубежных библиотек и книжных домов, университетах, фондах, культурных центрах и т. д. Одним из успешно реализуемых проектов пропаганды литературы Азербайджана является двухтомник антологии “Современная азербайджанская литература”, изданный в 2016 году в Москве на русском языке, в Лондоне - на английском, в Анкаре - на турецком, в Каире - на арабском, недавно в Боготе - на испанском, а сегодня - в Киеве на украинском языке. В скором времени ожидается издание книги на грузинском в Грузии. Ведется также работа по переводу антологии на болгарский, чешский, норвежский и немецкий языки.

Параллельно с этим Центр продолжает знакомить местного читателя с достоянием мировой литературы, с его передовыми процессами. В этой связи хочется отметить особое внимание, уделённое и братской украинской литературе. Произведения известных украинских писателей и поэтов были переведены и опубликованы в разные годы в журнале мировой литературы “Хазар” Центра Перевода. Продолжением освещения украинской литературы в Азербайджане стал изданный недавно стихотворный сборник “Мужчина, женщина и зонтик”, представивший азербайджанскому читателю таких известных украинских поэтов, как Юрий Тарнавский, Василь Стус, Василь Рубан, Надежда Кирьян, Михаил Каменюк, Олег Лышега, Юрий Гудзь, Наталка Белоцерковец и др. Думаю не ошибусь, если назову обе эти книги символом взаимной любви и братства наших народов.

Сегодня Азербайджан, олицетворяющий идеи мультикультурализма, единства и братства народов, превращается в мировую платформу межкультурного диалога и взаимопонимания. Нет иного пути спасения от мировых войн, бушующих чуть ли не во всех точках мира, потока агрессии, насилия, террора, социального и политического кризиса, которые ведут к ещё более глобальному, безысходному кризису - кризису Человечества, великой божественнной человеческой сути.

Безусловно, одним из этих путей спасения является и литература, художественное слово, оказавшаяся в нужное время в нужном месте, способная оградить Человечество от всей этой нечисти, гнёта и насилия. И эти книги, представленные сегодня Вашему вниманию, также священно и преданно служат этому великому делу – делу спасения Человечества!

Хочу пожелать Вам и всем нам успехов и новых побед на этом благородном поприще!»

Выступившие на мероприятии глава Фонда культуры Украины Александр Бакуменко, заместитель министра культуры Украины Владимир Ходакиевский, известная поэтесса Леся Мудрак, глава Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, завотделом науки, образования и культуры Переводческого центра Яшар Алиев, председатель молодежного объединения азербайджанцев Украины Ильхама Аллахвердиева, директор публичной библиотеки им. Самеда Вургуна Галина Чеботарева, поэтесса Надежда Кирьян и другие поделились своими мыслями о значимости обоих изданий.

На презентации на украинском и азербайджанском языках были зачитаны вошедшие в книгу стихи Мамеда Араза, Алиаги Кюрчайлы, Габиля, Алекпера Салахзаде, Наби Хазри, Тофика Байрама, Исы Исмаилзаде, Алисамида Кюра и других поэтов.

Автором предисловия книги является первый секретарь Киевской организации Национального союза писателей Украины, известный писатель, доктор филологических наук Владимир Даниленко.