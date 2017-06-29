Обнаружено тело утонувшей несколько дней назад в Каспии модели
2017-06-29 15:05 | www.apa.az | 3
Как сообщили АПА в 14-ом отделении полиции Сабунчинского РУП, сегодня тело Гюнель Мирзоевой было обнаружено и извлечено из воды неподалеку от места, где она утонула.
Отметим, несколько дней назад Гюнель Мирзоева отдыхала с друзьями на частной яхте на территории пляжа Бильгя. Когда яхта отплыла от берега на 200 метров, девушка оказалась за бортом. В результате Г.Мирзоева утонула.
Напомним, Гюнель Мирзоева является бывшей участницы интернет-конкурса «Miss Lafarella», работала фитнес тренером.