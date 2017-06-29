Бывший начальник полиции получил новую должность

2017-06-29 15:03 | www.oxu.az | 3

Бывший начальник Гёйгёльского районного отделения полиции, полковник-лейтенант полиции Бахадур Шукюров получил назначение на новую должность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, он назначен начальником следственного отдела управления полиции Хатаинского района.

Бывший начальник следственного отдела управления полиции Хатаинского района Муслим Гулиев же был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником следственного отдела управления полиции Низаминского района.

Э.А.

