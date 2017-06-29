В Саудовской Аравии арестовали бывшего наследного принца

2017-06-29 15:10 | www.oxu.az | 6

Бывший наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Найеф фактически находится под домашним арестом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает NYT со ссылкой на четырех американских и саудовских чиновников.

Мохаммеду бин Найефу запрещено покидать королевство и свой дворец в Джидде.

Источники сообщают, что такие меры предприняты, чтобы избежать возможности формирования оппозиции в отношении нового кронпринца Мухаммеда бен Салмана.

Как долго продлятся ограничения, неизвестно. Однако представитель МИД Саудовской Аравии заявил изданию, что это абсолютно ложная и безосновательная информация.

Н.О.