Готовится визит президента России в Туркменистан

2017-06-29 15:12 | www.trend.az | 4

Готовится визит президента России Владимира Путина в Туркменистан, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин в четверг поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летием, выразив уверенность, что предстоящие переговоры в Ашхабаде будут способствовать расширению взаимодействия стран в различных сферах.

"Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно", — сказал Песков.