В Баку полиция задержала мужчину при попытке продать пистолет

2017-06-29 15:26 | www.apa.az | 4

В Баку полиция задержала мужчину при попытке продать пистолет.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в 7-е отделение полиции Бинагадинского РУП поступила оперативная информация о том, что ранее судимый житель Баку Садых Садыхов намеревается продать огнестрельное оружие.

В результате проведенных сотрудниками отделения оперативно-розыскных мер С.Садыхов был задержан на территории Бинагадинского района при попытке продать огнестрельное оружие марки Browings Patent бельгийского производства.

Задержанный сказал, что нашел пистолет несколько месяцев назад и с тех пор носит собой.

По факту возбуждено уголовное дело в следственном отделе Бинагадинского РУП, проводятся необходимые меры.