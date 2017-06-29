В Мингячевире машина скорой помощи попала в ДТП

2017-06-29 15:23 | www.oxu.az | 4

В Мингячевире произошла цепная дорожно-транспортная авария.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло в городе на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Низами.

Так, автомобиль марки KIA, управляемый гражданином Российской Федерации Мусеибом Исмайловым, 1961 года рождения, столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ-2110», после чего врезался в машину скорой медицинской помощи, за рулем которой находился Али Микаилов.

В результате аварии телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель автомобиля скорой медицинской помощи А. Микаилов и медицинский работник Вафа Сулейманова, 1971 года рождения, водитель автомобиля марки KIA М. Исмайлов и водитель автомобиля марки «ВАЗ-2110».

Пострадавшие доставлены в Центральную больницу города Мингячевира.

По факту начато расследование.

Э.А.

