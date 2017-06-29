AtaBank порадовал учеников детского дома (ФОТО)

2017-06-29 15:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ОАО AtaBank осуществило очередное благотворительное мероприятие в рамках проектов по корпоративной социальной ответственности за 2017 год. Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, в преддверии праздника Рамазан, банк организовал благотворительное мероприятие с викторинами и интересными конкурсами для учеников дома-интерната №3, расположенном в поселке Ахмедлы, с участием певцов эстрады, аниматоров, фокусников и веселых клоунов.

Таким образом, сотрудники банка и ученики детского дома вместе весело и увлекательно отметили Священный праздник Рамазан.

«Целью таких проектов, в соответствии с социальной политикой нашего государства, является Корпоративная Социальная Ответственность и они направлены на поддержание и заботу о слоях населения лишенных внимания и заботы. Дети являются нашим будущим и поэтому нам всем необходимо нести ответственность за их потребности и очень внимательно относиться к их надеждам!», - сказал заместитель председателя правления AtaBank Рауф Гусейнов, слова которого приводятся в сообщении.

Активный участник данного благотворительного мероприятия - руководитель отдела коммуникаций и PR Орудж Ибрагимов добавил: «Всегда поддерживающий социальные проекты AtaBank и впредь будет продолжать свою социально ориентированную политику».

По окончанию благотворительного мероприятия банковские сотрудники вместе с детишками дома-интерната снялись в совместных памятных фотографиях.

Функционирующий с 1993 года AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. В настоящее время сеть ОАО AtaBank состоит из 31 филиала и отделений в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.