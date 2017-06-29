Доброта и милосердие как норма жизни в Азербайджане - 1477 детей получили подарки (ФОТО)

2017-06-29 15:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - ASAN məktub Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана продолжает исполнять желания детей из различных регионов и городов страны, сообщили Trend Life в пресс-службе ASAN Könüllüləri. На этот раз акция "Ramazan sevinci" была приурочена к празднику Рамазан.

Дети получили подарки на основе присланных ими писем в ASAN Məktub (asanmektub.az), в которых написали о своих пожеланиях и просьбах. Письма были размещены на сайте проекта, что позволило всем желающим исполнить заветные мечты детей.

Проект ASAN Məktub стартовал в ноябре 2015 года по инициативе общественного объединения ASAN Könüllüləri (Волонтеры ASAN). Целью данного проекта является заложение основы незаменимой социальной деятельности и этим безвозмездно подарить детям радость и осчастливить их в нашей обладающей древними традициями добродетели стране. Посредством проекта ASAN Məktub претворяются в жизнь мечты детей малоимущих семей, детдомов и нуждающихся в постороннем уходе. С начала реализации проекта 1477 детей получили подарки.

(Автор: Вугар Иманов)