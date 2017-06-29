Названа причина смерти экс-солиста «Иванушки International»

2017-06-29 15:33 | www.oxu.az | 4

Экс-солиста группы «Иванушки International», 47-летнего Олега Яковлева, не стало утром 29 июня.

Два дня назад О.Яковлева положили в больницу в критическом состоянии - Олег попал в реанимацию с диагнозом двустороннее воспаление легких с осложнениями. Врачи боролись за жизнь певца, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти артиста не удалось.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, причиной смерти певца стал отек легких и возникшие на фоне цирроза печени осложнения. Певец скончался в реанимации, так и не приходя в сознание.

В свою очередь, PR-менеджер Олега Яковлева - Александра - в комментарии «Московскому комсомольцу» на вопрос:

«Говорят, у него был цирроз печени?» - заявила: «Много, что сейчас говорят. У него, действительно, были нехорошие диагнозы, много чего свалилось на него. В один миг состояние резко ухудшилось. Из-за этого его экстренно и госпитализировали».

Также PR-менеджер подчеркнула, что О.Яковлев предпочел лечиться дома:

«До последнего дня он лежал в квартире. Когда уже ему стало совсем плохо, его госпитализировали. Он не хотел лечиться, хотя ему давно советовали лечь в клинику. Он же упрямился, пожелал остаться дома. Возможно, если бы его раньше госпитализировали, то удалось бы спасти».

A.C.

