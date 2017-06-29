Завтра состоится свадьба Лионеля Месси

2017-06-29 15:40 | www.oxu.az | 4

Завершаются приготовления к свадьбе звезды «Барселоны» Лионеля Месси и его невесты Антонеллы Роккуззо.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, свадьба состоится завтра в Росарио – родном городе Лео, на неё приедут гости из разных стран мира.

Испанские СМИ распространили информацию о том, что на торжественное мероприятие, которое они окрестили «свадьбой года» в Росарио прилетят гости на 260 персональных самолётах. Уже вчера в аэропорту этого города приземлилось 12 персональных самолётов, а это рекорд для Росарио. Среди них есть и игроки сборной Аргентины Серхио Агуэро, Пабло Забалета и Эзекьель Лавесси. А сегодня ожидается прибытие в город таких игроков, как Хави Эрнандес, Серхио Бускетс, Хорди Альба, Луис Суарес и Неймар.

Кроме того, завтра в центре города будут работать 300 сотрудников службы безопасности. С работниками отелей, в которых поселятся гости, подписаны специальные соглашения на несколько дней для обеспечения высокого качества обслуживания и секретности.

Подчёркивается, что для освещения свадьбы прошли аккредитацию 150 журналистов из 60 стран. Им будут выделены рабочие кабинеты в отелях, где они поселятся и там, где состоится свадьба.

Ожидается присутствие на свадьбе футболистов сборной Аргентины и «Барселоны», а также известных представителей футбольной общественности мира. Сообщается о том, что деньги, собранные на свадьбе, в которой ожидается участие 700 гостей, будут перечислены в благотворительный фонд Месси, функционирующий в Аргентине.

Аргентинская пресса написала о том, что последнюю неделю в Росарио царит оживление. Так, город полностью очищен от мусора, стены украшены фотографиями Месси, во многих местах висят государственные флаги страны. Жители выражают удовлетворение, говоря: «Мы как будто бы живём на другой планете». Месси и Роккуззо сыграют свадьбу в нескольких метрах от дома, в котором родился Лео.

Отметим, что у жениха и невесты два сына – Тиаго и Матео.

А.С.

