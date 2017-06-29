МИД Турции раскритиковал позицию Германии по поводу выступления Эрдогана

2017-06-29 15:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - МИД Турции раскритиковал позицию Германии по поводу выступления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в сообщении, поступившем в четверг в Trend из внешнеполитического ведомства Турции.

Высказывание о том, что Германия против выступления президента Турции перед представителями турецкой общины в рамках саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, вызывает сожаления, говорится в сообщении.

Сегодня турецкие СМИ со ссылкой на диписточник в МИД Германии сообщили, что Германия против выступления президента Турции Эрдогана перед представителями турецкой общины в рамках саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Как пишут СМИ, ожидалось, что президент Эрдоган во второй день саммита выступит с речью перед представителями турецкой общины.

По официальным данным, в настоящее время в Германии проживают 3,5 миллиона турков.

Отношения между Турцией и Германией обострились в конце прошлого года после того, как Анкара за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки.

После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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