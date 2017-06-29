В Азербайджане труд ученых должен дополнительно оплачиваться - Сиявуш Новрузов

2017-06-29 15:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане труд ученых должен дополнительно оплачиваться, сказал в четверг председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

По его словам, если институты, университеты получают прибыль от предложений ученых, то часть ее должна направляться на выплату ученом и часть - НИИ Академии наук.

«Есть установленная государством штатная единица. Иногда кто-то работает, а кто-то живет за чей-то счет. Работа ученых должна быть дополнительно оплачена. Считаю, что чем быстрее будет предпринят шаг по созданию будущей экономики Азербайджана на научной основе, тем больший доход может быть получен», - сказал Новрузов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)