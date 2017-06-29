Мосул полностью очищен от террористов ИГИЛ

2017-06-29 15:47 | www.oxu.az | 4

Иракский город Мосул полностью очищен от террористов «Исламского государства» (ИГИЛ).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщает в четверг государственная телекомпания Ирака.

Как отмечается, данный факт также подтвержден Минобороны Ирака.

«В Мосуле не осталось ни одного боевика ИГИЛ, и город полностью перешел под контроль государства», - говорится в сообщении.

Иракский город Мосул находился под контролем ИГИЛ с июня 2014 года.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади 17 октября 2016 года объявил о начале операции по освобождению Мосула от ИГИЛ.

Н.О.