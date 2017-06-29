Международный консультативный комитет по хлопку проведет заседание в Ташкенте

2017-06-29 15:38 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Международный консультативный комитет по хлопку (МККХ) 23−27 октября проведет в Ташкенте 76-е пленарное заседание по тематике «Хлопок в эпоху глобализации и технологического прогресса». Его открытие совпадет с началом XIII-й Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки, которая состоится 23−24 октября.

Накануне президент Узбекистана Шавката Мирзияев распорядился обеспечить широкое участие профильных высших образовательных учреждений республики, научно-исследовательских институтов, ведущих ученых, а также студентов и молодых специалистов в работе секций 76-го пленарного заседания МККХ.

В соответствии с распоряжением президента, выставочные площади в «Узэкспоцентре» участникам Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки будут предоставлены с 50-процентной скидкой.

Международная хлопковая ярмарка в Ташкенте проводится под эгидой Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC) c 2005 года.

В ходе прошлогодней ярмарки были заключены контракты на экспорт 550 тысяч тонн узбекского хлопкового волокна, а также готовой текстильной продукции на 1,322 миллиарда долларов.

Всего на двенадцати проведенных хлопковых ярмарках Узбекистан заключил экспортные контракты в объеме около восьми миллионов тонн хлопка-волокна.

Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопкового волокна, и пятое — по его экспорту. Ежегодно в стране выращивается около 3,5 тысячи тонн хлопка-сырца, производится 1,1 миллиона тонн хлопкового волокна.

МККХ (International Cotton Advisory Committee, ICAC), созданный в Вашингтоне в 1939 году, организует пленарное заседание в столице Узбекистана во второй раз. В 1996 году в Ташкенте проводилось 55-е заседание комитета. Пленарное заседание, в работе которого участвуют всех страны-члены комитета, является высшим органом МККХ.

(Автор: Демир Азизов)