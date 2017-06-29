В Берлине столкнулись два трамвая, пострадали 27 человек

2017-06-29 15:39 | www.trend.az | 4

Двадцать семь человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Берлине, сообщили в четверг РИА Новости в столичной полиции.

Инцидент произошёл в районе Пренцлауэр-Берг.

"В настоящий момент мы исходим из (данных о) 27 пострадавших, речь идет преимущественно о лёгких ранениях", — сообщил представитель полиции Берлина.

Он подчеркнул, что один или два человека получили тяжёлые ранения, но их жизни ничего не угрожает.