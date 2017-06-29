Танцевальный праздник в Баку (ФОТО)

2017-06-29 15:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся концерт танцевального ансамбля "Xəzri" Центра по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью Главного управления культуры и туризма города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Концерт был посвящен празднику Рамазан. На мероприятии присутствовали директор Центра по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью Гаджи Алиев, консультант управления Вюсал Гасанов, деятели культуры и искусства.

На вечере в исполнении ансамбля наряду с азербайджанскими танцами были представлены танцы народов мира. Яркие, красочные костюмы, интересные хореографические решения и мастерское исполнение были тепло встречены публикой.

Выступления известных исполнителей, среди которых - заслуженная артистка Эльза Сеидджахан, певцы Ниям Салами, Орхан Бабазаде, Яшар Джалилов, Расмия Сеидджахан, Сабина Аскерова, Конуль Шихалиева, Анар Рагимли и другие, а также ученика одиннадцатилетней музыкальной школы №3 имени Дж. Гаджиева, обладателя III места на вокальном конкурсе "22.Türk Dünyası Çocuk Şöleni" Эмина Мамедова придали вечеру по-настоящему праздничное настроение.

Интересные танцевальные номера также представили и участники группы "Legend" Азербайджанского государственного экономического университета.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)