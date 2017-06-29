Ашхабад и Анкара провели переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству

2017-06-29 15:45 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Ашхабаде с заместителем премьер-министра Турции Йылдырымом Тугрулом Тюркешем, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, подчеркнув обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии установившегося диалога в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

"Стороны отметили высокий уровень политико-дипломатического партнерства и обменялись мнениями о возможности расширения взаимоприемлемого сотрудничества в этом направлении", - сказано в информации.

Турецкие компании в Туркменистане реализуют масштабные проекты в таких секторах, как транспорт, ТЭК, коммуникация, сельское хозяйство, строительство, торговля, управление водными ресурсами. В настоящее время в Туркменистане зарегистрировано около 600 предприятий с турецким капиталом.

(Автор: Гусейн Гасанов)