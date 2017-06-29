Ганира Пашаева в ПАСЕ обвинила Армению в поддержке терроризма

2017-06-29 16:00 | www.oxu.az | 3

Член азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Ганира Пашаева выступила на пленарном заседании летней сессии структуры.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Г.Пашаева заявила, что в Армении терроризм поддерживается на государственном уровне, террористов объявляют героями, ставят им памятники, и призвала принять серьезные меры против этой страны:

«Совет Европы, ПАСЕ, Европа в целом не должны допускать двойных стандартов в борьбе против терроризма. Моя страна – Азербайджан, несколько лет назад пережила террористические акты. Целью террористов стали метро, автобусы и поезда. Множество наших соотечественников были ранены и стали инвалидами. Однако Армения взяла под защиту организаторов и исполнителей этих терактов и укрывает их. Например, известный во всем мире террорист, один из лидеров террористической группировки АСАЛА Монте Мелконян. Этот террорист сыграл непосредственную роль в оккупации азербайджанских земель. Но Армения объявила этого лидера террористов национальным героем и воздвигла ему памятник.



Когда в Париже, Лондоне, Бельгии или в любой другой стране Европы происходят теракты, мы неизменно их осуждаем, выражаем свои соболезнования и солидарность в борьбе с терроризмом. Мы ждем от европейских стран того же отношения в связи с террористическими атаками, направленными против нас».

Н.О.

