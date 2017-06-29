Ариф Рагимов: Мы сможем заработать те деньги, которые сейчас не зарабатываем

2017-06-29 16:09 | www.oxu.az | 5

«На утро воскресенья у нас оставались нераспроданными всего 900 билетов – 5% от общего числа мест. Насколько я знаю, в воскресенье были проданы еще 500-600 билетов».

Как передает Oxu.Az, об этом исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов сообщил сайту F1News.ru.

«В принципе, не исключено что билетов в кассах совсем не осталось. В принципе, мы довольны. По сравнению с прошлым годом рост продаж билетов составил 28%. Если говорить о международных продажах, то они выросли ровно в два раза. Статистика очень хорошая, мы выполнили наш план на этот год», - отметил он.

По его словам, как и в прошлом году, большое количество зрителей приехали в Баку из России:

«Если не считать зрителей из Азербайджана, то больше всего болельщиков приехало из России – около 2000 человек, но мы пока не знаем, сколько людей просто приехало в город на время этапа «Формулы 1», но не посетили гонку. Если вместе посчитать, то получается достаточно солидное число людей из России. В целом, этап посетили зрители более чем из шестидесяти стран».



«Судя по последней статистике, которую я видел, после России на втором месте находились болельщики из Англии. За неделю до гонки мы только в Англию продали 600 билетов. Очень много зрителей из других западноевропейских стран с удовольствием хотели посетить нашу гонку, так что у нас большой охват – от Австралии и до России», - добавил Рагимов.

Исполнительный директор Baku City Circuit также рассказал о взаимоотношениях с Liberty Media:

«Мы пока не обсуждали коммерческие вопросы, поскольку занимались проведением гонки. Я считаю, что рано обсуждать какие-либо скидки и другие вопросы, пока не истечет срок действия нашего контракта.

Возможно, в ближайшем будущем мы сядем за стол переговоров с идеей о том, чтобы закрыть все те области, которые до сегодняшнего дня не использовались в плане спонсорства и всего остального. Идеи обоюдные, думаю, все с ними согласятся, тогда мы сможем заработать те деньги, которые сейчас не зарабатываем».

Э.А.

