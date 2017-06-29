В Азербайджане стартует молодежный проект AVO MUN

2017-06-29 15:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартует молодежный проект AVO MUN, организованный ASAN Könüllüləri (Волонтеры ASAN) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и содействии Университета ADA, клуба ADA MUN Club и Программы развития ООН (UNDP).

Проект на основе симуляционной программы UNDP будет реализован с 14 по 16 июля среди около семидесяти представителей молодежи от 16 до 25 лет. Главная цель AVO MUN – повышение знаний в политической, социальной и экологической сфере, развитие лидерских и ораторских качеств.

Симуляции будут проходить в командном формате в двух комитетах - “Baş Şura” на азербайджанском и “Security Council” на английском языке с участием представителей 30 стран. Участие – бесплатно. Регистрация проводится с 29 июня по 7 июля по ссылке https://goo.gl/bZmFuV, где необходимо заполнить форму.

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(Автор: Вугар Иманов)