Названа главная тема встречи Меркель и Мэй

2017-06-29 16:05 | www.trend.az | 2

Главной темой встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоится в четверг в Берлине, станет борьба с терроризмом, сообщила на брифинге официальный представитель канцелярии британского премьера, передает РИА Новости.

"Эта встреча осуществляется в рамках подготовки к саммиту "двадцатки" (G20). В центре внимания будут проблемы борьбы с терроризмом. Как мы ожидаем, Brexit также будет обсуждаться", — сказала она.

В Великобритании за последние три с небольшим месяца произошли четыре теракта, так что тема борьбы с терроризмом актуальна для Лондона как никогда.

Недавно Великобритания и ЕС начали официальные переговоры по условиям выхода Британии из Евросоюза. Британия должна покинуть состав объединения не позднее 29 марта 2019 года.