Суд США отклонил иск кредиторов к МБА

2017-06-29 16:16 | www.apa.az | 3

Нью-йоркский суд отклонил иск группы кредиторов Международного банка Азербайджана (МБА), недовольных планом реструктуризации его внешних обязательств.

Как сообщили АПА-Экономикс в МБА, было принято решение о сохранении требований иностранных кредиторов активов банка в судах США. Согласно последнему решению, в период продолжения процесса реструктуризации иностранные кредиторы не смогут выдвигать какой-либо иск к Межбанку и его активам в США.

Комментируя решение суда, председатель правления банка Халид Ахадов отметил, что этим решением устраняются возможные правовые риски, которые могут возникнуть в связи с процессом добровольной реструктуризации внешних обязательств. «Иск некоторых кредиторов к процессу реструктуризации не был удовлетворен судом. Процесс реструктуризации продолжается. Надеемся, что результат будет успешным».

Отметим, что результаты голосования будут известны на собрании кредиторов, запланированном на 18 июля 2017 года.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на газету Wall Street Journal, судья Джеймс Гаррити, который председательствовал на заседании, заявил, что вопросы, поднятые кредиторами, не достигают уровня нарушения фундаментальных принципов США

Адвокат банка Томас Макрайт на суде заявил, что в суд обратились американские и европейские кредиторы, на которых приходятся обязательства МБА на общую сумму 220 млн. долларов, что составляет 10% внешних обязательств МБА. «Эти средства управляются Fidelity Management & Research Co., Franklin Templeton Investment Management Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners LP. Крупнейший кредитор банка - Cargill Financial Services International Inc., обязательства МБА перед которым составляют 715 млн. долларов, поддерживает план реструктуризации».

Напомним, что 19 июня 2017 Международный банк Азербайджана начал процесс голосования по плану добровольной реструктуризации обязательств перед зарубежными кредиторами, который завершится 18 июля 2017 года.

С учетом переговоров с зарубежными кредиторами и по согласованию с Министерством финансов Азербайджана были сделаны некоторые изменения в плане реструктуризации. В соответствии с требованиями законодательства, ниже предоставляется информация касательно изменений в плане добровольной реструктуризации:

- Выплаты по новым государственным облигациям начнутся за три года до окончания срока действия долгового обязательства. Изначально предполагалась амортизация в последние два года.

- Согласно обновленной процедуре голосования кредиторам, посредством специальной инструкции, предоставляется возможность выбора между различными опциями реструктуризации.

Механизм, при котором кредиторы, обратившиеся первыми получали преимущество при голосовании, заменен на механизм, при котором кредиторы получают преимущество в первые 11 рабочих дней. Условия выплаты процентов по старшему (за исключением сделок по торговому финансированию) и субординированному долгу определяются в следующем порядке:

- Право требования начисленных процентов будет относиться только к кредиторам, которые проголосовали «за» план добровольной реструктуризации.

- Проценты по займам будут начисляться до 1 сентября 2017 года (ранее до 13 июля 2017 года) и с этой даты начнется начисление процентов новым облигациям.

- Процентные вознаграждения, которые попадают на период до 1 сентября 2017 года, будут выплачены кредиторам в наличной форме. Начисленные до 1 сентября 2017 года проценты, время выплаты которых ещё не наступило, будут капитализированы при расчете основной суммы новых облигаций.