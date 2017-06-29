Мужчина избил жену и выложил запись в Facebook – ВИДЕО + ФОТО

2017-06-29 16:17 | www.oxu.az | 3

В Англии владелец бара избил свою жену перед камерой и выложил видео в интернете.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, Тим Шихан, 42-летний владелец бара Sal's в Лондоне, пришёл в своё заведение в 11:30 утра в воскресенье и спустя некоторое время вступил в спор с неким мужчиной. Затем он подошёл к барной стойке и вступил в драку сразу с несколькими мужчинами. На записи с камеры наблюдения видно, как они поочерёдно хватают друг друга за одежду, а затем как Шихан оказывается на полу.

Затем в кадр попал момент, как владелец бара хватает за волосы женщину, которая, предположительно, является его женой Юргитой Янусаускиен, и тащит её по полу. После очередной смены кадров видно, как женщина остаётся сидеть на полу. Шихан посчитал это видео забавным и выложил его к себе в «фейсбук» с подписью «жена отсортирована лол».

Благодаря видео мужчину нашли полицейские и направили в участок за нападение на жену. Следователь охарактеризовал это как домашнее насилие. Нападавший временно освобождён из-под стражи на время проведения расследования.

Н.О.