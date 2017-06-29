В Баку начался суд по делу о ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, повлекшем смерть 6 студентов

2017-06-29 16:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг состоялся судебный процесс по уголовному делу водителя микроавтобуса Намига Гусейнова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом на трассе Баку-Сумгайыт.

На процессе, прошедшем под председательством Новруза Керимова, было отмечено, что пострадавшие лица не наняли адвоката. Пострадавшие сказали, что хотят, чтобы им был назначен адвокат государством. Пострадавший Эйнулла Мурадов потребовал от обвиняемого компенсацию в размере 122 тысяч манатов за моральный и материальный ущерб, нанесенный ввиду смерти его ребенка.

На процессе прокурор зачитал обвинительное заключение. Выражая свое отношение к предъявленному обвинению, Гусейнов сказал, что признает себя виновным.

«Я уже несколько лет возил этих детей, все они мне были как родные. Я согласен даже, если меня приговорят к смертной казни. Этот инцидент произошел по неосторожности. Я никогда себе этого не прощу, меня всегда будут мучить угрызения совести. Девятого марта – в день, когда все это произошло, ребята, как всегда, сели в машину, и мы выехали. Я был словно во сне, ни о чем не думал. Когда кто-то из студентов вскрикнул, я очнулся, и попытался повернуть машину. Многие были ранены. Только один человек погиб на месте – студентка по имени Чинара», - сказал обвиняемый.

Показания обвиняемого вызвали недовольство среди пострадавших, они заявили, что Гусейнов ехал на большой скорости. Некоторые потребовали для него самого сурового наказания. Один из пострадавших сказал, что помимо Намига Гусейнова, прежде всего, к ответственности должны быть привлечены соответствующие органы и водитель автомобиля марки «ЗиЛ», который стоял на проезжей части и в который въехал микроавтобус со студентами.

Судебный процесс продолжится четвертого июля.

Согласно обвинению, девятого марта утром на территории города Хырдалан Абшеронского района микроавтобус Ford, управляемый жителем Сумгайыта Намигом Гусейновым, въехал в грузовик марки «ЗиЛ», стоявший на проезжей части дороги и принадлежащий жителю Сумгайыта Эльвину Шамистанлы.

В результате ДТП скончались шестеро пассажиров микроавтобуса, являвшихся студентами Сумгайытского государственного университета – студенты третьего курса факультета физики и энергетики Ибрагим Гулиев, Ибрагим Насибов, студенты третьего курса факультета истории и географии – Чинара Гулиева, Рашад Джаниев, Роза Мурадова, студентка второго курса Лала Насирзаде (1999 года рождения), 20 человек получили травмы различной степени

По факту отдел следствия и дознания по делам о дорожно-транспортных происшествиях при Главном управлении следствия и дознания МВД возбудил уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель микроавтобуса Намиг Гусейнов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)