Социальный протест овощей и фруктов (ФОТО)

2017-06-29 16:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в Баку был представлен последний премьерный спектакль сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В ходе этого сезона коллектив театра представил пять новых, интересных и познавательных детских спектаклей, последняя премьера – спектакль "Чиполлино" - привлек большое внимание юных зрителей.

Он поставлен по повести-сказке итальянского писателя Джанни Родари "Приключения Чиполлино". Персонажи сказки - овощи и фрукты: сапожник Виноградинка, кум Тыква, девочка Редиска, мальчик Вишенка и другие. Главный персонаж — мальчик-луковка Чиполлино, который борется против притеснений бедняков со стороны богачей — синьора Помидора, принца Лимона.

Режиссер-постановщик спектакля - российский режиссер, художественный руководитель ростовского театра "Максимум", завкафедрой режиссуры Ростовской школы искусств Елена Иванова.

Режиссер спектакля – Айла Гашимова, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, музыкальное оформление – Заур Рашидов, постановщик танцев – заслуженный артист Ниджат Кязымов, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова, над сценической редакцией спектакля работал главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов.

В спектакле заняты Сабина Мамедова, Хаяла Мейданова, Айгюн Фатуллаева, Мехрибан Абдуллаева, Усния Ахмедова, Зульфия Алгусейнова, Венера Аббасова, Тахмина Мамедова, Мехрибан Гусейнова, Гюльбениз Мустафаева, Зюмрюд Гулиева, Нурана Гусейнова, Ильхам Асадов, Айдын Демиров, Анар Сейфуллаев, Натиг Фарзалиев и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)