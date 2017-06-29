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Сыну Рамиля Усубова присвоено звание генерала

2017-06-29 16:21 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, следующим офицерам МВД присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции:

полковнику полиции Арзу Ариф оглы Дашдемирову
полковнику полиции Эмилю Рамиль оглы Усубову
полковнику полиции Огтаю Аскер оглы Керимову
полковнику полиции Сафару Гусейн оглы Алиеву.

Н.О.

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