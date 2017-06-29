Сыну Рамиля Усубова присвоено звание генерала
2017-06-29 16:21 | www.oxu.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам министерства внутренних дел.
Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, следующим офицерам МВД присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции:
полковнику полиции Арзу Ариф оглы Дашдемирову
полковнику полиции Эмилю Рамиль оглы Усубову
полковнику полиции Огтаю Аскер оглы Керимову
полковнику полиции Сафару Гусейн оглы Алиеву.