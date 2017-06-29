Руководство «Евровидения» рекомендовало оштрафовать Украину

2017-06-29 16:28 | www.oxu.az | 7

Руководящий орган «Евровидения» - Референтная группа - рекомендовала оштрафовать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НТКУ) в связи с задержками при подготовке песенного конкурса 2017 года в Киеве и отсутствием надлежащего сотрудничества с Европейским вещательным союзом (ЕВС) при решении вопроса о допуске на конкурс российской певицы Юлии Самойловой.

Как передает Oxu.Az, oб этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

Существенный штраф

Согласно рекомендации Референтной группы, украинской телекомпании «должен быть вменен существенный штраф в соответствии с правилами конкурса», сказал Гудман, сославшись на заявление ЕВС.

«Организация конкурса сопровождалась серьезными задержками, которые создали ненужные трудности», - отметил он.

«Кроме того, - добавил он, - вещательная компания не сумела надлежащим образом выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС в вопросе участия российской исполнительницы».

В ЕВС считают, что в результате этого внимание было отвлечено от конкурса и под угрозу был поставлен бренд песенного конкурса «Евровидение».

К Первому каналу отнеслись с пониманием

ЕВС, вместе с тем, с пониманием отнесся к решению российского Первого канала не транслировать «Евровидение» из Киева. В заявлении союза предположения о санкциях в отношении российской телекомпании названы «спекуляциями».

Как сообщил Гудман, Референтная группа «вынесла порицание Первому каналу за неприсутствие на обязательной встрече глав делегаций в Киеве в марте и непроведение прямой трансляции выступлений». Референтная группа, однако, считает, что «не должно быть каких-либо иных действий в настоящее время» в отношении российской телекомпании. Как отмечается в заявлении ЕВС, «Референтная группа полагает, что нарушения правил конкурса были допущены (Первым каналом) вследствие того факта, что российской исполнительнице не был разрешен доступ для участия в конкурсе на Украине».

«Евровидение» привержено инклюзивности

Председатель Референтной группы Франк-Дитер Фрайлинг подтвердил приверженность ЕВС «инклюзивному и неполитическому» характеру песенного конкурса. В заявлении ЕВС приведены его слова о том, что «Евровидение» призвано «объединять аудиторию» и в нем должны иметь возможность участвовать «все, кто был избран и кто желает». Референтная группа надеется, подчеркнул Фрайлинг, что «представители как от России, так и Украины вместе приедут в Португалию на душевный и неполитический конкурс» в 2018 году. Победу в «Евровидении - 2017» одержал Сальвадор Собрал из Португалии.

В мае этого года в Киеве состоялся международный песенный конкурс «Евровидение - 2017». В марте Россия объявила, что ее будет представлять на конкурсе Юлия Самойлова. Однако Служба безопасности Украины (СБУ) запретила певице въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. В связи с этим российский Первый канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения - 2017». Ранее глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ.

A.C.

