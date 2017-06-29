Нефть дорожает

2017-06-29 16:21 | www.trend.az | 3

Мировые цены на нефть продолжили расти днем, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о снижении добычи "черного золота" в стране, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 15.34 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% — до 48,09 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,27% — до 45,30 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки.

"Пока не ясно, сколько из этого на прошлой неделе было связано с тропическим штормом в Мексиканском заливе", — приводит газета The Wall Street Journal мнение сырьевого аналитика Capital Economics Тома Пью (Tom Pugh).

Трейдеры также продолжают отыгрывать данные о том, что запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,3 миллиона баррелей, составив 60,8 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в стране уменьшились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,37% — до 241 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя — на 0,583 миллиона баррелей.