На Каспии обнаружено тело утонувшей на днях азербайджанской модели

2017-06-29 16:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском секторе Каспийского моря в четверг утром обнаружено тело азербайджанской модели Гюнель Мирзоевой, сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что Гюнель Мирзоева 27 июня вместе с друзьями вышла на морскую прогулку на яхте. В 200 метрах от берега Мирзоева упала в воду с яхты и, так как не умела плавать, утонула.

Гюнель Мирзоева была участницей интернет-конкурса Miss Lafarella и фитнес-тренером.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)