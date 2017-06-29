Промоутер Гран-при Азербайджана: Проводить соревнования в апреле рискованно

2017-06-29 16:36 | www.oxu.az | 4

Тем, кому гонка интересна, а сейчас она интересна многим, это не станет помехой.

Как передает Oxu.Az, об этом сайту F1News.ru заявил исполнительный директор «Baku City Circuit», промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов, отвечая на вопрос о том, не скажется ли на посещаемости проведение Гран-при Азербайджана в конце апреля.

Он заявил, что в проведении Гран-при Азербайджана в апреле есть определенные риски:

«В конце апреля в Баку не самая плохая погода. В хорошие выходные у нас может быть и +23С… +24С градуса, солнечно и ясно. Само собой, есть определенные риски, и они более высокие, чем в июне, но я не думаю, что это сильно повлияет на желание зрителей посетить этап».

Э.А.

