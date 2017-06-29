Президент Азербайджана удостоил ряд сотрудников МВД высших специальных званий и наград

2017-06-29 16:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении высшего специального звания генерал-майора полиции группе офицеров МВД - полковникам полиции Арзу Ариф оглу Дашдамирову, Эмилю Рамиль оглу Усубову, Огтаю Аскер оглу Керимову, Сафару Гусейн оглу Алиеву.

Другим распоряжением главы государства группа сотрудников МВД Азербайджана награждена медалями «За Отчизну» и «За отвагу» за особые заслуги и отличие в обеспечении общественной безопасности во время массовых мероприятий международного значения, охране общественного порядка, борьбе с преступностью.