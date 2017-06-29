Суд Нью-Йорка отверг апелляцию кредиторов Международного банка Азербайджана

2017-06-29 16:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Возможные юридические риски по добровольной реструктуризации зарубежных обязательств Международного банка Азербайджана остались позади, сказал в четверг Trend председатель правления банка Халид Ахадов, комментируя решение суда Нью-Йорка по апелляции кредиторов Межбанка.

"Апелляция ряда кредиторов по процессу реструктуризации не была принята. Суд в очередной раз вынес решение о неприкосновенности активов банка в период реструктуризации, которая проходит по запланированному сценарию. Надеюсь, что результат будет успешным, как мы и ожидаем", - сказал Ахадов.

Напомним, что ряд кредиторов, несогласных с процессом реструктуризации зарубежных обязательств Межбанка, подали апелляцию в суд Нью-Йорка по поводу непризнания реструктуризации. Суд рассмотрел прошение кредиторов и вынес решение в пользу банка. Таким образом активы банка останутся неприкосновенными в процессе реструктуризации обязательств банка.

С 19 июня начался процесс голосования по плану добровольной реструктуризации обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) перед зарубежными кредиторами, который завершится 18 июля 2017 года.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации.

В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

Следом за Нью-Йоркским судом суд Лондона также принял положительное решение касательно МБА с целью предотвращения судебных исков в Великобритании со стороны иностранных кредиторов в отношении активов банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов. Редадктор: Ирина Парфёнова)