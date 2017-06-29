Мехман Гусейнов подал кассационную жалобу

2017-06-29 16:47 | www.apa.az | 4

Подана кассационная жалоба на приговор в отношении Мехмана Гусейнова.

Об этом АПА сказал адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, они просят оправдать его подзащитного.

Жалоба передана на рассмотрение судьи Веховного суда Али Сейфалиева. Заседание пройдет в ближайшие дни.

Отметим, в порядке особого обвинения со стороны начальника Насиминского РУП Мусы Мусаева было возбуждено уголовное дело в отношении М.Гусейнова. Он потребовал привлечь блогера к ответственности и наказать по статье 147.2 («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

Решением Сураханского районного суда суда М.Гусейнов лишен свободы на 2 года. Апелляционная жалоба была подана на решение Сураханского районного суда.