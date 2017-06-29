Законопроект о гуманизации уголовного законодательства поступил в Милли Меджлис

2017-06-29 16:48 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев представил в Милли Меджлис законопроект по гуманизации уголовного законодательства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Уголовном кодексе 10 уголовных действий декриминализованы.

В числе этих действий в основном не представляющие общественной опасности преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности. Учитывая протекающие в стране социально-экономические процессы, суммы за уголовную ответственность при совершении преступлений против имущества предусмотрено повысить со 100 манатов до 500 манатов. В результате этого многие действия перейдут из категории уголовных в административную.

В Уголовный кодекс введен новый вид наказания. Он связан с ограничением свободы передвижения осужденного под контролем в месте его проживания без полной его изоляции от общества. В целом по 140 статьям будут введены санкции в виде ограничения свободы.

Н.О.

