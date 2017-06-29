"Мечтающие мальчики…" завершили 89-й сезон (ФОТО)

2017-06-29 16:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку завершили 89-й сезон показом спектакля "Yarımçıq qalmış" ("Прерванная…"), сообщили Trend Life в театре.

Постановка посвящена памяти Самира Качаева - талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований. Спектакль поставлен по пьесе "Мечтающие мальчики…" Ефима Абрамова и Лейлы Бегим.

Режиссер-постановщик – народный артист Вагиф Асадов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, режиссер – Гюльнар Гаджиева, музыкальное оформление – Рамиг Насиров, постановщик танцев – Элла Гаджиева, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева, исполнитель музыкальных композиций – Чинара Меликзаде.

Главные роли в спектакле исполняют заслуженные артисты Лейли Велиева, Эльшан Рустамов, Расим Джафаров, актеры Эльнур Керимов, Гюнель Мамедова и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)