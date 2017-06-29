В Баку прошла церемония награждения Most Fashionable Award –2017 (ФОТО)

2017-06-29 16:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В отеле JW Marriott Absheron прошел гала-вечер и церемония награждения лауреатов международной премии Most Fashionable Award –2017, организованный World Beauty Congress (Всемирный Конгресс Красоты), сообщает Trend Life.

Гостями вечера стали медийные лица, звезды эстрады и кино, популярные личности из различных сфер. На открытии была представлена шоу-программа и показ моды.

Международный директор конкурса, президент World Beauty Congress Замир Гусейнов отметил, что Most Fashionable Awards реализуется WBC, осуществляющего деятельность в более 80 странах. В Азербайджане премия присуждается во второй раз.

"Most Fashionable Awards является профессиональной премией, которая присуждается за особый вклад и достижения в сферах общественной жизни и бизнеса, культуры и искусства, индустрии моды и дизайна, спорта и СМИ. Награда вручается в нескольких номинациях, утвержденных Всемирным Конгрессом Красоты. В международном проекте принимают участие более 50 стран", - отметил Замир Гусейнов.

Лауреатам Most Fashionable Award были вручены призы и сертификаты. Среди лауреатов народные артисты Фаиг Агаев и Амалия Панахова, президент Федерации капоэйры Азербайджана, первый вице-президент Всемирной Федерации капоэйры Талех Оруджев, победители "Евровидения 2011" Нигяр Джамал и Эльдар Гасымов, победитель "Turkvision-2013" Фарид Гасанов, певица Нура Сури, кикбоксер и мастер по K-1 Забит Самедов "Маугли", корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов, диджей China, дизайнеры Сехри Рагимова, Улькер Гусейнова, Наиля Азимова и другие.

Победители были определены посредством голосования в социальных сетях и на финальной стадии – решением компетентного жюри. На первом этапе в результате двухмесячного голосования в социальных сетях были определены финалисты. Во втором туре, пять участников набравших наибольшее количество голосов, получили статус ТОП-5 и вновь было проведено голосование. Победители были определены решением международного жюри World Beauty Congress. Директор проекта в Азербайджане - Агиль Мамиев, генеральный продюсер - Пярвиз Азимзаде.

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(Автор: Вугар Иманов)