Жителю Шамахы защемило голову бортом самосвала, мужчина скончался

2017-06-29 17:00 | www.apa.az | 4

В Шамахинском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня около 15:30 на территории села Лалезар. Житель села Гейляр Худавердиев Анар Ибрагим оглу (1958 г.р.) выгружал стройматериалы из грузового автомобиля Shacman.

Железный борт автомобиля неожиданно захлопнулся и защемил голову мужчины. От полученных травм в результате тяжелого удара А.Ибрагимов скончался на месте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия.

По факту Шамахинским РУП ведется расследование.